Vídeos 26/03/2021 06:04 Veja vídeo - Diretora de TV é agredida por motociclista no trânsito Diretora comercial da TV Cidade Verde, Ruth Semiramys, foi covardemente agredida por um homem, ainda não identificado, em uma situação de trânsito, nesta manhã de quinta-feira (25), na avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

De acordo com a diretora, ela seguia pela avenida por volta de 8h15, quando subiu na rotatória para a Rodoviária de Cuiabá. Em seguida, o agressor, que estava em uma moto, também subiu a rotatória e buzinou.

Ela respondeu buzinando, ao que o motociclista começou a xingar e parou a moto próximo ao carro dela na contramão.

A princípio, segundo Ruth, ele começou a procurar uma pedra para atirar no carro. Foi quando ela começou a filmar a cena. Como não achou a pedra, o motociclista foi pra cima do carro dela, extremamente nervoso.

Nas imagens gravadas, ele mostra o dedo do meio para a empresária, além de xingá-la, com sotaque espanhol. Em seguida, ele a agrediu com dois socos.

Pessoas que passavam pelo local pararam e tentaram ajudar Ruth. Quando viu a movimentação, o suspeito acelerou e fugiu. Veja o vídeo

Voltar + Vídeos