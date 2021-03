Meteoro visto em Alta Floresta e outras cidades de MT é evento raro e fragmentos podem ter caído no médio norte; vídeo

Meteoro visto no dia 16/03 em Mato Grosso, segundo cálculos, tinha cerca de dez centímetros de diâmetro e atingiu a atmosfera terrestre a uma velocidade aproximada de 65 mil quilômetros por hora. Câmeras do Clima ao Vivo e do Brazilian Meteor Observatory (Bramon) registraram o fenômeno em Cuiabá, Alta Floresta, Pontes e Lacerda e São José dos Quatro Marcos. Ele aparece como um clarão e logo desaparece das imagens. Matemático diz que há possibilidade de fragmentos terem caído em cidades do Médio-norte do estado.

O matemático Izaac da Silva Leite, membro da Bramon, estima - em entrevista ao Só Notícias - que possíveis resquícios do meteorito caíram em áreas inabitadas entre os municípios de Nova Olímpia e Tangará da Serra, no Médio-Norte. Ele ressalta que, mesmo se tivesse caído em áreas urbanas, o meteoro não teria causado estragos.



“É possível que tenham sobrado resquícios muito pequenos. Um grãozinho. Não existiria risco, talvez, no máximo, um telhado quebrado, mas nada muito estrondoso”.



O matemático explicou que o forte clarão causado pelo meteoro ao entrar na atmosfera terrestre pode chegar até 30 quilômetros, possibilitando sua visualização do solo, como aconteceu em Cuiabá e nos municípios de MT. Tal luminosidade é classificada como um “bólido”, evento considerado raro.

Izaac explicou que comumente, a luminosidade dos meteoros não passam de 60 quilômetros do solo. E neste caso, o bólido era um pouco maior, 10 gramas, e, com o atrito, se fragmenta com liberação de gases e pode chegar a 30 quilômetros do solo, como aconteceu.



Confira abaixo a explicação da professora de matemática e física, Rosimar Gouveia, sobre o fenômeno:Meteoros são corpos celestes que atingem a atmosfera terrestre. O atrito desses sólidos com os gases atmosféricos faz com que deixem um rastro luminoso, por isso, também são chamados de estrelas cadentes.



O rastro luminoso dos meteoros pode ser de curta ou longa duração e quando apresentam um brilho igual ou mais luminoso que os planetas mais brilhantes, são chamados de bólidos ou bolas de fogo.