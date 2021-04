Vídeos 01/04/2021 05:33 Gazeta Digital MT – Após anunciar assalto, dupla persegue e atira em empresário; Veja vídeos Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário Fernando Noberto Pereira Leite, de 30 anos, foi morto com um disparo na cabeça, nesta manhã de quarta-feira (31), após dupla anunciar assalto no "Sucatão do Fernando". Um dos suspeitos, C.J.R.S., de 20 anos, foi detido e linchado por populares, que presenciaram o crime, no bairro Bosque da Saúde.

Conforme registro do sistema interno de segurança, Fernando está trabalhando na sucataria, quando por volta de 10h07, os suspeitos chegam no local, usando capacetes. Um deles procura pelo sucateiro, que está no fundo do comércio. De repente, Fernando sai correndo e é perseguido pela dupla. Neste momento, um deles saca a arma.

Em outro vídeo, gravado por câmeras da rua da Saudade, Fernando aparece correndo. No entanto, ele é alcançado pelos suspeitos. Um deles atira e a vítima cai no chão.

Conforme o boletim de ocorrência, uma viatura da Polícia Militar foi informada que os suspeitos tentaram roubar o local. No entanto, o dono do estabelecimento correu e acabou baleado.

Um dos suspeitos foi detido por populares, porém, o outro comparsa fugiu. Ele apresentava diversas escoriações pelo corpo, pois as testemunhas o agrediram. O homem foi encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá.

