Vídeos 03/04/2021 05:43 Thalyta Amaral/Gazeta Digital 46 DIAS DE LUTA - Internado em SP, Valdir Barranco fala em 'voltar a viver' Internado há 48 dias por causa de complicações da covid-19, o deputado estadual Valdir Barranco (PT) apareceu nesta sexta-feira (2) em um vídeo que fala com a família sobre sua recuperação e em "voltar a viver". Ele está em um hospital particular de São Paulo, para onde foi transferido em 21 de fevereiro. Bem mais magro e ainda abatido após tanto tempo de internação, o parlamentar manda uma mensagem para tranquilizar a família e os amigos. "Estou aqui em São Paulo, me cuidando. Se Deus quiser, daqui uns dias vou ter alta. Para poder voltar a viver e trabalhar. Amo vocês", diz ele no vídeo. Barranco e a esposa Roseli foram diagnosticados com covid-19 em 11 de fevereiro. Quatro dias depois, o casal foi internado em uma Unidade Terapia Intensiva (UTI) em Cuiabá. Roseli teve alta em 20 de fevereiro, mas o deputado teve complicações e foi transferido para São Paulo. Na época, o filho mais velho deles, Paulo Henrique, também testou positivo para a doença, mas teve apenas sintomas leves. Há cerca de 15 dias, a equipe médica tirou a intubação do petista e começou o processo de reduzir a sedação. Já nos primeiros dias ele apresentou melhoras e conseguiu começar a se comunicar.

