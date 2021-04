Vídeos 05/04/2021 19:14 Redação I Nativa News Bombeiros de AF resgatam jovem desaparecido após ter saído para pescar O jovem de 31 anos foi localizado na tarde desta segunda-feira (05) cerca de 03 quilômetros do local onde a motocicleta foi encontrada. Com sinais de desgaste físico foi levado para atendimento médico.

Conforme registro do Corpo de Bombeiros Militar, o desaparecimento foi relatado na noite de ontem, as buscas iniciadas por militares na manhã desta segunda-feira, com o auxílio de um grupo de pessoas o jovem foi localizado. O grupo seguia no leito do rio quando Marcelo Goulart respondeu a chamados. Leia: Bombeiros de Alta Floresta fazem busca a homem supostamente desaparecido após ter saído para pescar

O jovem foi conduzido de encontro a guarnição, que realizou os primeiros atendimentos, estava consciente com sinais de desgaste físico causado pelo meio em que se encontrava.

