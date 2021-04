Vídeos 10/04/2021 05:47 ultimosegundo.ig.com.br Mais mortal do mundo, cobra realiza “fuga alucinante” após invadir galinheiro flagrada por uma câmera de segurança, cobra tentou uma “fuga alucinante” pela propriedade Nick Evans é conhecido na África do Sul por realizar diversos resgates de animais peçonhentos e compatilhar os vídeos em suas redes sociais. No último dia 30, ele se deparou com um desafio inusitado, mas que acaba sendo bastante comum em algumas áreas do país: uma perigosa cobra dentro de um galinheiro. Na publicação que acompanha o vídeo, ele explica que recebeu uma chamada da dona do local após ela ter flagrado a imensa mamba-negra , que é considerada a cobra mais mortal do mundo, invadindo o espaço em que mantém suas galinhas. O vídeo, inclusive, começa com as imagens feitas pela câmera de segurança que a mulher tem no local e mostra a aproximação do venenoso réptil, que tem mordida capaz de matar uma presa grande como um ser humano em menos de seis horas, de um de seus galos. Na sequência, Evans já aparece em perseguição ao animal de quase 3 metros, que tenta escapar diversas vezes se enfiando em buracos pelo caminho. Ele revelou que em uma dessas tentativas de retirar a cobra de um buraco acabou acertando uma fiação elétrica com a garra que utiliza nas capturas e recebeu um leve choque. “Meu amigo, o dr. Cormac Price, estava comigo neste dia e me ajudou a correr atrás desta perigosa mamba-negra por toda a propriedade. No fim, conseguimos realizar o resgate da cobra , um dos mais emocionantes e eletrizantes da minha carreira”, afirmou o caçador.

