Agronegócios 10/02/2022 06:42 MT vai a Expo Dubai para ampliar as relações comerciais com a Ásia O governador Mauro Mendes viaja no próximo dia 17 de fevereiro (quinta-feira) para participar da Expo Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O objetivo da viagem é ampliar as relações comerciais de Mato Grosso com a Ásia, e demonstrar as potencialidades aliadas ao uso sustentável dos recursos naturais. Ele permanece no país até o dia 26 de fevereiro. Além de Mauro Mendes, outros seis servidores compõem a comitiva do Governo de Mato Grosso na exposição. Parte da delegação chega ao país no dia 14 de fevereiro, e cumpre agenda na Gulfood, principal feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, e também permanece até o dia 26. Na pauta das reuniões, o governador apresentará as cadeias produtivas, principalmente da carne, e metas alcançadas por Mato Grosso em produção sustentável e conservação do meio ambiente. O Estado é um dos maiores produtores agrícolas e mantém 62% do território preservado. “Mato Grosso vai estar presente em uma das feiras mais importantes do mundo. Será uma grande vitrine para que investidores de todo o planeta conheçam as imensas potencialidades do nosso Estado. Nossa intenção é ampliar as relações comerciais, atrair novos negócios e empregos, e mostrar que Mato Grosso é uma das regiões mais vantajosas para se investir, pois temos segurança jurídica, gente trabalhadora, produção sustentável e um Governo que fomenta e facilita o empreendedorismo”, conta o governador. O Estado já mantém relação comercial com a Ásia, com a exportação de produtos como proteína animal e vegetal. Entre os compromissos em Dubai estão: – Reunião com representante da Vitol; – Reunião com representante da Smartt; – Reunião com Fundo Mubadala; – Semana da Agricultura – Expo Dubai – Reunião com representante do Al Jaber Group; – Participação na Agritalks; – Visita à Zona Franca de Jebel Ali – Visita ao Centro de Commodities de Dubai; – Apresentação institucional de Mato Grosso à Câmara do Comércio em Dubai. Comitiva Fazem parte da comitiva do Governo, além de Mauro Mendes, os secretários de Estado Mauro Carvalho (Casa Civil), César Miranda (Desenvolvimento Econômico), Laice Souza (Comunicação) e o presidente do MT Par, Wener Santos. Também estão na comitiva a assessora de Assuntos Internacionais, Rita Chiletto, e o ajudante de ordens Ricardo Mendes. Empresários dos setores econômicos da carne, soja, algodão, frango, indústrias, suíno, combustíveis, sementes, aquicultura, biodiesel, entre outros, farão parte da delegação de Mato Grosso para apresentar seus produtos. Porém, todos irão com recursos próprios, sem custo ao Estado. A primeira-dama Virginia Mendes e a esposa de Mauro Carvalho, Monica Carvalho, também acompanharão a comitiva, sem custeio das despesas pelo Estado. Ou seja, ambas irão com recursos próprios. Governador em exercício Durante o período em que Mauro Mendes estiver fora, o vice-governador assumirá a administração do Governo do Estado, como governador em exercício.

