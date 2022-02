Os preços dos ovos comerciais estão em alta neste mês, devido à menor oferta da proteína, segundo informações do Cepea. Além do controle da produção realizado por agentes do setor, as altas temperaturas em fevereiro e em janeiro em parte das regiões produtoras reduziram a produtividade das poedeiras, principalmente das que põem ovos vermelhos, mais sensíveis ao calor.

Nesse cenário, a valorização do vermelho tem sido maior que a do branco, ampliando a diferença entre as cotações desses produtos ao maior patamar dos últimos 10 meses.