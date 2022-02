Agronegócios 17/02/2022 05:51 Abate de bovinos aumenta 17% no mês de janeiro em MT Foto: Divulgação Acrimat O abate de bovinos em Mato Grosso registrou, em janeiro deste ano, um acréscimo de 17,24% no comparativo com o mês de janeiro de 2021. Ao todo, houve um aumento de 63,3 mil animais enviados ao abate no estado. Para a Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), esse crescimento inesperado é uma oportunidade para que o produtor possa realizar o planejamento anual do seu negócio. De acordo com o gerente de Relações Institucionais da Acrimat, Nilton Mesquita, durante o mês de janeiro as demandas de abate reduzem, historicamente, por se tratar de um mês de arrefecimento do mercado consumidor. Por consequência, há a redução do preço da arroba. Situação que não ocorreu neste ano. “O crescimento do abate vem em favor da manutenção dos preços de arroba, uma vez que, em janeiro, é histórico os preços da arroba reduzirem ou ficarem estáveis. Essa situação pode agregar uma facilidade para o planejamento anual do pecuarista. Se eu estou abatendo mais do que minha média histórica, posso me organizar financeiramente e da melhor forma para conduzir meu negócio de maneira mais resoluta”, disse Nilton. Do montante abatido, as fêmeas foram as mais ofertadas, uma vez que a elevação dessa categoria foi de 26,8% e totalizou 180,3 mil cabeças abatidas. Já a oferta de machos registrou incremento de 11,19% e resultou em 250,2 mil animais abatidos. Os números são do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Esse cenário foi pautado, principalmente, pela maior oferta das fêmeas acima de 36 meses, com incremento de 28,3% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Essa maior oferta de fêmeas esteve atrelada ao período posterior ao de estação de monta, sendo comum o descarte das fêmeas mais velhas que não emprenharam no intervalo desejado pelo produtor. Além disso, a escassez de machos prontos para o abate também influenciou para esse cenário.

