Agronegócios 21/02/2022 06:11 Walter Quevedo, TV Centro América Produtores rurais preparam novas gerações da família para sucessão na administração da fazenda em MT Uma fazenda de Rondonópolis é uma herança do avô da família que irá passar para outras gerações. Irmãos Buosi em curral da fazenda deles — Foto: TV Centro América Uma família unida pela paixão no campo, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, faz planos para a sucessão da fazenda. São os irmãos Buosi que cuidam da fazenda de pecuária herdada do pai deles. Agora, eles preparam os filhos para que, no futuro, assumam os trabalhos na propriedade. Vindos de São Paulo, a família Buosi se estabeleceu em Mato Grosso ainda nos anos 70. Um dos irmãos, o médico veterinário e produtor rural, Márcio Antônio Buosi, disse que antes da estabilidade, o pai deles viveu em movimento. “Ele tinha uma propriedade aqui, um outro negócio ali. Então, ele resolveu se fixar num lugar só. Nós viemos para Rondonópolis e fizemos aqui a nossa vida”, disse. Desde que o pai deles morreu, o legado dele reverbera na vida dos irmãos Buosi, de acordo com o professor e produtor rural, Edilson Buosi. “O que meu pai deixou para a gente também foi a honestidade e simplicidade. Ele e minha mãe eram muito unidos a vida toda”, contou. Edilson ainda lembra do dia em que o pai deles decidiu dividir cada parte da fazenda sob os cuidados de cada um. São 1.088 km divididos em três partes, sendo um para cada irmão. No entanto, agora eles preparam as novas gerações da família para cuidarem dos negócios da fazenda. Para o estudante em agronomia André Alves Buosi, o futuro dele está na propriedade da família. “No futuro, eu me vejo aqui. É algo que vem inteiro do meu vô. Eu quero dar essa sucessão junto com as minhas irmãs e meus primos também. Mas o futuro a Deus pertence. Não sabemos o que vai acontecer, mas aqui a gente é muito feliz”, disse.

