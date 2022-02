A Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) retoma no mês de março o “Acrimat em Ação”, maior programa itinerante da pecuária de corte mato-grossense e que proporciona conhecimento técnico sobre a bovinocultura de corte aos produtores de todo o Mato Grosso.

O Acrimat em Ação se inicia em 7 de março e percorrerá quatro rotas, que compreendem 19 municípios em oito regiões de Mato Grosso. A expectativa é de que 3,5 mil pessoas participem do programa, entre pecuaristas de pequeno, médio e grande portes, bem como lideranças empresariais do agronegócio. O término previsto do Acrimat em Ação é no dia 9 de abril.

Neste ano o programa é uma continuidade da 10ª edição, iniciada em 2020 e paralisada devido à pandemia do coronavírus. O objetivo de dar sequência ao programa nos mesmos moldes em que foi pensado em 2020 busca prestigiar as regiões que não foram contempladas anteriormente, informou o presidente da Acrimat, Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior.

“O Acrimat em Ação é uma referência para centenas de produtores, que veem neste programa uma oportunidade de obter maior conhecimento técnico, discutir problemas e soluções sobre a cadeia da carne, de modo a estimular o desenvolvimento da pecuária em Mato Grosso”, afirmou.

Em todos os municípios por onde o Acrimat em Ação passar será realizada a palestra “Pecuária de corte de sucesso: um caminho sem volta”, por meio da qual o programa levará informações técnicas e de qualidade para os produtores do estado, ao mesmo tempo em que proporcionará a troca de experiências entre os participantes.

Os palestrantes serão os doutores Flávio Dutra de Resende e Gustavo Rezende Siqueira, referências no ensino e pesquisa sobre a pecuária de corte. O doutor Flávio Dutra de Resende possui vasta experiência na área de Zootecnia, com ênfase em Avaliação de Alimentos para Animais. Já o doutor Gustavo Rezende Siqueira atua com pesquisa e divulgação de resultados na área de produção de bovinos de corte, com foco em sistemas de produção e nutrição.

A fim de evitar o contágio e a disseminação da covid-19 entre os participantes, serão respeitadas as orientações de saúde vigentes em todos os locais onde ocorrerá o Acrimat em Ação.

Além das palestras aos produtores, o Acrimat em Ação possibilitará que a Acrimat colete dados sobre a situação da cadeia produtiva da carne em Mato Grosso, a fim de traçar estratégias para fortalecer a atividade pecuária e manter o Estado como o maior produtor de carne bovina do Brasil.

O Acrimat em Ação conta com patrocínio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Instituto Mato-grossense da Carne (Imac), Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase-MT), Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat), FS Bioenergia, além da Nissan Saga.

Rotas do Acrimat em Ação

A Rota 1 será realizada entres os dias 7 e 12 de março e compreenderá as regiões do Alto Paraguai, Vale do Peixoto e Vale do Teles Pires. Serão visitadas seis cidades, sendo São José do Rio Claro, Guarantã do Norte, Apiácas, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Alta Floresta. Nesses locais as palestras serão realizadas pelo doutor Flávio Dutra de Resende e a expectativa é de que 1.080 pessoas participem dos encontros realizados nessa rota.

Já a Rota 2 acontecerá entre os dias 17 e 19 de março nas regiões Médio Araguaia e Norte Araguaia. Serão visitadas as cidades de Canarana, Ribeirão Cascalheira e Vila Rica. As palestras também serão realizadas pelo doutor Flávio Dutra de Resende e o público total esperado é de 435 pessoas.

A Rota 3 ocorrerá do dia 29 de março até 2 de abril nas regiões Vale do Peixoto e Vale do Arinos. Serão visitadas cinco cidades: Marcelândia, Colíder, Nova Canaã, Tabaporã e Juara. As palestras serão realizadas pelo doutor Gustavo Rezende Siqueira e a previsão é de participação de 990 pessoas durante todos os encontros.

A última rota, Rota 4, será realizada entres os dias 04 e 09 de abril nas regiões dos Vale do Arinos e Vale do Juruena e compreenderá os municípios de Brasnorte, Aripuanã, Colniza, Castanheira e Juína. As palestras também serão realizadas pelo doutor Gustavo Rezende Siqueira e o público total esperado é de 995 pessoas.