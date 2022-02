Os índices elevados têm atrapalhado a colheita da soja e ainda o plantio do milho segunda safra nas áreas ao norte do estado

Produtores do norte do Mato Grosso ainda têm dificuldades por conta do excesso de chuva. Em Alta Floresta, os índices elevados têm atrapalhado a colheita da soja e ainda o plantio do milho segunda safra na região.

Em sentido contrário, áreas do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul vêm encontrando dificuldades diante do clima sem chuvas. Com a umidade do solo muito baixa, alguns produtores de Mato Grosso do Sul decidiram interromper o plantio de milho em algumas localidades.

Nas demais áreas do país, a chuva vem em forma de pancadas para o Sul, com o aumento dos temporais nesta sexta (25) no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além disso, os maiores acumulados serão observados no extremo Norte do Brasil, onde são esperados mais de 100 mm.