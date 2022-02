Agronegócios 25/02/2022 17:19 Governo de MT prorroga inscrições do edital de fomento à bacia leiteira O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), estendeu as inscrições para o edital de seleção de associações e cooperativas sem fins lucrativos (OSC), ligadas à produção da cadeia leiteira, que tenham condições financeiras de dar contrapartida de 100% na compra de novilhas Girolando ½ sangue, com gestação de embrião sexado fêmea, também Girolando. Pela proposta, a Seaf compra a novilha e a entidade participante entra com contrapartida na mesma quantidade adquirida pelo Estado. O envio de propostas ao edital de chamamento público pode ser feito até o dia 04 de março, pelos e-mails [email protected] ou [email protected] ou presencialmente na sede da Seaf, na rua Engenheiro Agrônomo Arnaldo Duarte Monteiro, S/N, Edifício Engenheiro José Morbeck, 2º andar, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, CEP: 78049-050, de segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h. Chamamento público Serão selecionadas até 20 associações ou cooperativas, todas obrigatoriamente do segmento da agricultura familiar e que, comprovadamente, desenvolvam atividades relacionadas à cadeia produtiva do leite. Conforme estabelece o edital, cada associação ou cooperativa terá que apresentar condições financeiras para adquirir no mínimo de 15 novilhas prenhas, algo em torno de R$ 270 mil. Para essa ação, foram destinados R$ 17,9 milhões em recursos estaduais, com o objetivo de fazer o melhoramento genético do rebanho de bovinos leiteiros do Estado por meio da compra de mil novilhas confirmadamente prenhas, com gestação entre quatro a oito meses. A associação ou cooperativa, juntamente com a Empaer, serão as responsáveis por selecionar os produtores familiares que receberão as novilhas. A Seaf ficará responsável por coordenar, acompanhar e monitorar do projeto, com o apoio da Empaer. No dia 10 de março serão divulgadas as propostas selecionadas. Para outras informações: (65) 3613-6224 (setor responsável).

