Agronegócios 28/02/2022 17:18 G1MT Presos aprendem técnicas de manejo de produção de mel em MT Uma turma de 15 presos do Centro de Ressocialização de Sorriso, a 420 km de Cuiabá, concluiu nesta semana um curso de apicultura. Os reeducandos aprenderam a trabalhar com a exploração comercial das abelhas para produção de mel, pólen, geleia real e própolis. Os cursos foram ministrados em duas turmas com 15 alunos cada. O curso profissionalizante é feito em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A metodologia do curso consiste em algumas fases como a introdução da atividade, produção e o manejo mais avançado da atividade. Os presos puderam conhecer de perto, por meio de atividades teóricas e prática, como é o manuseio com um enxame de abelhas, reconhecer as espécies, saber as fases de produção e de colheita. A área de apicultura tem crescido no estado. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), o objetivo do curso é integrar o reeducando à sociedade novamente, após o período de privação de liberdade para que possam ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Também com a possibilidade de empreender no próprio negócio. Além do curso de apicultura, foi ministrado no presídio um curso sobre a utilização de resíduos, praticando artesanato sustentável diante das sobras da madeira. Nas aulas, os alunos tiveram a oportunidade de aprender um pouco sobre segurança e saúde no trabalho, ética e cidadania, meio ambiente, classificação de madeiras, manuseio de ferramentas e noções básicas de gestão. Para os organizadores, o curso pode ser uma alternativa de renda aos reeducandos quando deixarem a unidade.

