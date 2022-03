Agronegócios 01/03/2022 06:32 MT: programa itinerante para fortalecer a pecuária será em março e abril no Nortão Acrimat reinicia programa itinerante da pecuária de corte que proporciona conhecimento técnico sobre a bovinocultura A Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) reinicia, mês que vem, o “Acrimat em Ação”, programa itinerante da pecuária de corte que proporciona conhecimento técnico sobre a bovinocultura. A expectativa é que 3,5 mil pecuaristas, técnicos participem do programa que aborda a “pecuária de corte de sucesso: um caminho sem volta”, com informações técnicas para melhorar a qualidade do rebanho e proporcionar melhores resultados financeiros. Neste ano o programa é uma continuidade da 10ª edição, iniciada em 2020 e paralisada devido à pandemia do coronavírus. O objetivo de dar sequência ao programa nos mesmos moldes em que foi pensado em 2020 busca prestigiar as regiões que não foram contempladas anteriormente, informou o presidente da Acrimat, Oswaldo Pereira Ribeiro Júnior. “O Acrimat em Ação é uma referência para centenas de produtores, que veem neste programa uma oportunidade de obter maior conhecimento técnico, discutir problemas e soluções sobre a cadeia da carne, de modo a estimular o desenvolvimento da pecuária em Mato Grosso”, afirmou. De 7 e 12 de março a equipe estará em São José do Rio Claro, Guarantã do Norte, Apiácas, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Alta Floresta. De 17 a 19 em Canarana, Ribeirão Cascalheira e Vila Rica. Dia 29 até 2 de abril em Marcelândia, Colíder, Nova Canaã, Tabaporã e Juara.

