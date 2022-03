Apenas nos dois primeiros meses de 2022, o DOF já registrou recorde histórico de apreensões

Há poucos dias, em 21 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso e a Receita Federal apreenderam, nos municípios de Pouso Alegre (MG) e Morrinhos (GO), 5,5 toneladas de agrotóxicos falsificados e contrabandeados. Ainda em fevereiro, policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam dois mil litros de um defensivo agrícola de uso proibido no Brasil em um galpão de uma propriedade na cidade de Ponta Porã (MS). No local, estavam presentes o proprietário do galpão e o dono do produto fiscalizado, além de funcionários que teriam manipulado o agrotóxico. A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Tais acontecimentos recentes reforçam o que já foi publicado pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF) no ano passado: segundo dados do estudo “O Mercado Ilegal de Defensivos Agrícolas no Brasil”, o Mato Grosso do Sul está em primeiro lugar no volume de agroquímicos apreendidos no Brasil, seguido de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Segundo Luciano Stremel Barros, Presidente do IDESF e um dos responsáveis pelo estudo, isso mostra que as apreensões e utilização deste tipo de produto não estão concentradas apenas nas regiões de fronteira. “Em dois anos, o problema se agravou e ganhou contornos ainda mais impactantes não somente por toda a cadeia de crimes que ele gera, mas também porque os agroquímicos contrabandeados que vão para as lavouras vão originar produtos que não temos a menor ideia do que estamos consumindo”.

Wagner Ferreira da Silva, Coronel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (MS) e Diretor do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), destacou que apenas nos dois primeiros meses de 2022 já foi registrado o recorde histórico de apreensões, desde 1987. “Já vimos um movimento irregular no último ano, mas em 2022 os números estão ainda mais impactantes: já apreendemos mais de 8 mil litros e também mais de 12 toneladas de agroquímicos contrabandeados”.