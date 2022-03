O bônus do PGPAF é utilizado pelo agricultor como desconto nas parcelas de financiamento do Pronaf

O feijão caupi, na Bahia, foi incluído na lista do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), neste mês. Permanece ainda o benefício para a banana, em Alagoas, Ceará e Pernambuco, o feijão caupi no Amapá, no Tocantins, no Maranhão e no Mato Grosso, a juta/malva embonecada no Amazonas, e o maracujá, na Bahia e no Ceará. Deixarão de receber o bônus este mês a batata, no Rio Grande do Sul, o cará/inhame no Espírito Santo e a manga, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Os cálculos para a definição dos bônus são realizados pela Companhia Nacional Abastecimento (Conab) e tiveram como base os preços recebidos pelos produtores em fevereiro de 2022. A relação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta quarta-feira, 9 de março, por meio da Portaria Nº 25. A validade é de 10 de março a 9 de abril de 2022.

O maior bônus foi concedido para o maracujá no Ceará, 35,29%, seguido pela banana, em Pernambuco, 30,81%. Logo depois vem o feijão caupi, no Mato Grosso, com 25,38%. A lista contempla os produtos que são comercializados com os preços abaixo da média de mercado e que tem direito ao prêmio ofertado pelo programa. A relação é renovada mensalmente.

O bônus do PGPAF é utilizado pelo agricultor como desconto nas parcelas de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).