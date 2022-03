Agronegócios 16/03/2022 16:29 Livro digital da Pitaya é disponibilizado a produtores e técnicos de Mato Grosso e de outros estados O material condensa informações sobre espécies, variedades e cultivares; sistema de produção; comercialização e custo de produção e processamento Fruto de uma parceria entre a Empaer, Embrapa e Universidade de Lavras (UFRA), em Minas Gerais, já está disponível gratuitamente no formato digital o livro ‘Pitaya – Uma Alternativa Frutífera’. Com 68 páginas, o material é mais uma ferramenta de conhecimento para agricultores e interessados em produzir a fruta em Mato Grosso e outras regiões do Brasil. O material foi elaborado com objetivo de reunir informações que possam orientar e dar suporte a técnicos e produtores sobre as problemáticas ocorridas na cultura. A pesquisadora da Empaer, doutora Dalilhia Santos, explica que o livro nasceu da necessidade de disponibilizar informação técnica, gratuita e organizada aos produtores de pitaya mato-grossenses. “O livro é fruto de uma parceria entre pesquisadores doutores da Empaer, Universidade Federal de Lavras e Embrapa – que juntos compilaram em quatro capítulos, diversas informações”. Segundo a pesquisadora, a Universidade de Lavras contribuiu com conhecimento sobre comercialização e custo de produção, bem como sobre processamento pós-colheita das frutas. Já o papel da Embrapa, foi esclarecer sobre as espécies, as variedades e as cultivares de pitayas disponíveis. “Foram apresentadas cinco cultivares validadas para nosso país, produto de mais de 20 anos de melhoramento, as quais são adaptadas às nossas condições de clima e solo e apresentam elevada produtividade e qualidade de frutos”. A professora do Departamento de Agricultura da UFLA, doutora Leila Aparecida Salles Pio, frisa a importância das cooperações e parcerias interinstitucionais, por resultarem em materiais de excelente qualidade. “A experiência foi muito positiva. Agradeço o convite e a confiança em participar da construção desse importante trabalho cientifico e estou muito feliz com o resultado final”. Ainda segundo Leila, como o livro é gratuito e de fácil acesso, tem alto poder de alcance, orientando o agricultor sobre como cultivar essa fruta que é uma cultura nova, diferente e exótica. O pesquisador da Embrapa Cerrados, doutor Fábio Gelape Faleiro ressalta que a parceria está sendo muito importante para gerar informações práticas para os produtores de Mato Grosso e de outros estados. “A pitaya está conquistando novos consumidores e novos fruticultores por ser uma fruta muito especial. Acredito que este livro traz uma contribuição para fortalecer toda cadeia produtiva desta fruta, que está conquistando o Brasil”. Também foram autores do livro: a professora do Departamento de Agricultura (DAG) da Universidade Federal de Lavras (UFLA), doutora Ana Claudia Costa; o pesquisador da Embrapa Cerrados, doutor Nilton Tadeu Vilela Junqueira; a pesquisadora da Empaer, doutora Danielle Helena Müller; o assistente de pesquisa da Empaer, Welington Procópio e o pesquisador da Empaer, doutor Wininton Mendes da Silva. Para ter acesso ao livro basta clicar no link Mato Grosso Recentemente, a Empaer promoveu na cidade de Tangará da Serra um Encontro Técnico sobre a cultura da Pitaya, no Campo Experimental, com a participação de mais de 100 produtores, de vários municípios interessados na cultura. Na ocasião, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer todas as particularidades que a cultura oferece, desde a produção até a comercialização. Devido ao ótimo valor comercial é uma oportunidade de negócio para os agricultores do Estado.

