No mercado da soja do estado do Rio Grande do Sul, os preços recuam R$ 2/saca na pedra, entre R$ 2-5/saca no interior e R$ 2,50 no porto, de acordo com informações divulgadas pela TF Agroeconômica. “Os preços do porto, para fábricas, recuaram novamente, mas dessa vez de forma mais amena em R$ 2,50/saca. As perdas já se aproximam dos R$ 10,00/saca só para essa semana. Os preços mais relevantes agora são os preços das esmagadoras devido à crescente competitividade”, comenta.

“O interior marcou como um todo as perdas mais expressivas do dia, Ijuí perdeu 2,88% assim como Cruz Alta, o valor equivale a R$ 6,00/saca e levou ambos os preços a R$ 202,00. Passo Fundo decaiu em 2,42%, valor equivalente a R$ 5,00/saca e foi a R$ 202,00 também. Santa Rosa por fim caiu 0,56% e foi novamente deixada na posição mais alta do interior em R$ 206,00”, completa.

Assim como as demais regiões Santa Catarina também recua R$ 2,00/saca. “Santa Catarina segue recuando assim como as demais regiões, os preços parecem tomar direção para níveis abaixo de R$ 200,00, a explicação segue sendo a mesma, a colheita continua inclusive limitando a atenção no mercado e a melhora climática impacta positivamente a produtividade, aumentando também a oferta, os negócios continuam parados”, indica.

Foram vistas quedas gerais ao redor de R$ 3/saca nos preços do Paraná. “O relatório do Deral desta terça-feira trouxe a progressão da colheita assim como a qualidade da safra. A colheita está agora em 75%, com 16% em má condição, marcando melhora expressiva, 29% em condições médias e 55% em condições boas. Daquilo que falta ser colhido 14% estão em fase de frutificação e 86% em fase de maturação”, conclui.