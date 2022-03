Com objetivo de gerar conhecimento, despertar interesse e aproximar o setor produtivo da comunidade escolar, a terceira edição da Norte Show traz uma parceria nova com o movimento Agroligadas, que proporcionará a visitação de aproximadamente 2 mil crianças do 4º ano, aos estandes, vitrines tecnológicas e exposições de máquinas e animais. A ação conta com apoio da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT).

A coordenadora regional do grupo Agroligadas, Edenize Perin, conta que o projeto Norte Show Kids é para crianças de escolas públicas e privadas, que estudam nos períodos matutino e vespertino. A proposta quer complementar o conhecimento das crianças com conteúdo atualizado sobre o agro, propondo uma mudança futura da visão da sociedade sobre o setor produtivo.

“Ao final do roteiro desejamos que as crianças tenham assimilado quais são os principais produtos da região, as tecnologias, a sustentabilidade no setor e gerar um conhecimento mais atualizado do que eles costumam receber nas escolas, porque vivencia na prática, de perto. Precisamos agricultar hoje a visão que o mundo vai ter do agro no futuro”, afirmou a coordenadora.

Os estandes a serem visitados serão previamente selecionados pela equipe organizadora e cada parada será projetada para o público alvo. De acordo com a organização, a escolha por alunos do 4º ano é para que ao longo do tempo, em cada edição da feira, várias crianças tenham acesso ao projeto. “Nosso propósito é levar informação da feira, gerar conhecimento, sentimento de pertencimento através de visitas guiadas aos expositores. Estamos contactando antecipadamente cada expositor que será visitado para prepararmos na linguagem deles e organizarmos uma visitação”, explicou Edenize.

O projeto é de responsabilidade da Norte Show, sob organização da Agroligadas. Além do patrocínio da Aprosoja-MT e Senar-MT, o projeto conta ainda com apoio de produtores rurais e empresários, bem como da prefeitura municipal de Sinop. Além das visitas, palestras e contemplações, as crianças vão receber um lanche e um material didático lúdico, sobre o setor agropecuário.

“A importância de projetos como esse é justamente comunicar o nosso agro para fora. Essa é a missão das Agroligadas e a Norte Show Kids será uma grande oportunidade de exercer nossa missão enquanto movimento”, finaliza Edenize.

A FEIRA - Com pilares baseados na pecuária, agricultura comercial e agricultura familiar, a terceira edição da Norte Show estima que mais de 40 mil pessoas passem pelo local durante os quatro dias de evento. Além disso, um dos focos é ultrapassar os números da última edição, que atingiu R $1 bilhão em negociações entre os parceiros e expositores.

Já estão confirmados 230 expositores entre demonstração de produtos e serviços, novidades em tecnologia, genética animal, máquinas e implementos, dentre outros. Os visitantes poderão acompanhar 35 vitrines tecnológicas de plantios com culturas como soja, milho, sorgo, café, hortifrutigranjeiros e jardinagem. Vão ainda visitar estandes que proporcionarão as transações financeiras. Participar de palestras, leilões e workshops oficiais, bem como das programações e atrativos dos parceiros e expositores.