Agronegócios 29/03/2022 06:03 Rota 3 do Acrimat em Ação percorrerá Vale do Peixoto e Vale do Arinos Começa nesta terça-feira (29.03) mais uma rota do Acrimat em Ação, maior programa itinerante da pecuária de corte de Mato Grosso. A rota 3 se iniciará pelo município de Marcelândia (distante 690 km de Cuiabá) e vai percorrer outras quatro cidades das regiões do Vale do Peixoto e Vale do Arinos até o dia 02 de abril. Além de Marcelândia, o evento acontecerá nos municípios de Colíder (no dia 30 de março), em Nova Canaã (no dia 31 de março), em Tabaporã (no dia 1º de abril) e o encerramento será na cidade de Juara (no dia 02 de abril), concluindo as visitas da rota 3. Nesta rota, será a vez do doutor Gustavo Rezende Siqueira – que atua com pesquisa e divulgação de resultados na área de produção de bovinos de corte, com foco em sistemas de produção e nutrição – a realizar a palestra “Pecuária de corte de sucesso: um caminho sem volta”. Drº Gustavo apresentará para os presentes no Acrimat em Ação como está o cenário atual da pecuária de corte e as alternativas para que os produtores possam aperfeiçoar suas técnicas e aumentar sua produtividade por meio da nutrição animal. Além de levar informações aos produtores através das palestras, o Acrimat em Ação também vai coletar dados sobre a situação da cadeia produtiva da carne em Mato Grosso. O objetivo é traçar estratégias para fortalecer a atividade pecuária e manter o Estado como o maior produtor de carne bovina do Brasil. Outras rotas Ao todo, o Acrimat em Ação percorrerá quatro rotas, que compreendem 19 municípios em oito regiões de Mato Grosso. A expectativa é de que 3,5 mil pessoas participem do programa, que se encerrará em 9 de abril. Até o momento, o Acrimat em Ação já promoveu as rotas 1 e 2 e reuniu mais de 1.180 participantes, demonstrando a importância do programa junto aos pecuaristas. A rota 1 percorreu os municípios de São José do Rio Claro, Guarantã do Norte, Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Alta Floresta. Já na rota 2 visitou as cidades de Canarana, Ribeirão Cascalheira e Vila Rica. O Acrimat em Ação conta com patrocínio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Instituto Mato-grossense da Carne (Imac), Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase-MT), Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat), FS Bioenergia, além da Nissan Saga.

