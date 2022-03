Agronegócios 30/03/2022 07:18 G1MT SORRISO: Produtores de suínos doam 1 tonelada de carne em protesto por prejuízo na venda da proteína De acordo com a Acrismat, os criadores alegam ter prejuízos de R$ 300 por cabeça vendida. Os produtores de suínos doaram 1 tonelada de carne, nesta terça-feira (29), em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, em protesto por prejuízo que eles estão tendo com a venda da proteína no estado. De acordo com a Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso (Acrismat), os produtores alegam ter prejuízos de R$ 300 por cabeça vendida. Com isso, os suinocultores decidiram doar 1 tonelada de carne entre paletas e bistecas para sete entidades do município. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) recebeu 300 kg doados pelos produtores.Outra entidade que recebeu doações foi a Casa de Apoio Santa Maria. Cinco outras instituições também serão beneficiadas como a Mãezinha do Céu, Casa do Oleiro, Centro de Acolhimento Porto Seguro e Lar São Francisco de Assis. De acordo com os criadores, o alto preço do milho, do farelo de soja e o baixo preço pago ao produtor pelo quilo do animal são os principais motivos que estão levando ao prejuízo. O milho e o farelo se soja correspondem a mais de 80% do volume da ração fornecida aos animais. Segundo a Acrismat, o produtor está recebendo em média R$ 4,40 por quilo do animal e, para produzir a mesma quantidade da proteína, o custo médio é de R$ 6,90.

