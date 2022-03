Agronegócios 31/03/2022 09:53 www.gov.br Sistema de inteligência agropecuária vai facilitar acesso público a serviços digitais do Mapa O Sinagro contará com dados da agropecuária produzidos pelo Mapa e pelas entidades vinculadas, como a Conab e a Embrapa Reorganizar o trabalho de geração dos dados da produção agropecuária do Brasil e integrar as informações em um só ambiente é o objetivo do Sistema Nacional de Gestão de Informações e Inteligência Agropecuária (Sinagro). O sistema irá facilitar o acesso ao público dos serviços digitais oferecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e entidades vinculadas. A portaria Nº 420, que institui o Sinagro, foi publicada nesta quinta-feira (31) no Diário Oficial da União. O novo sistema efetuará a gestão e análise da informação que inclui a identificação das necessidades, a coleta, a sistematização, o armazenamento, o processamento e a disponibilização de dados, de forma organizada. O Sinagro contará com dados da agropecuária produzidos pelo Mapa e pelas entidades vinculadas, como a Conab e a Embrapa, também poderá computar informações lançadas por outros órgãos e entidades, públicos e privados, por meio de adesão voluntária. O novo sistema permitirá a análise dos dados em tempo real, possibilitando prover inteligência às autoridades do ministério e de outras esferas de governo, quando solicitadas. Também buscará prover informação aos integrantes das cadeias produtivas agropecuárias, em especial aos produtores rurais e aos usuários dos serviços públicos, em geral. A gestão dos dados e informações agropecuárias é relevante para a tomada de decisão de agentes públicos e privados vinculados ao setor agropecuário e projeções futuras para que o Brasil tenha ainda mais segurança alimentar. Composição do Sinagro O Sinagro será composto dos seguintes módulos: Gestão da Informação Agropecuária, Análises Macroestratégicas e Cenários, Estatísticas Agropecuárias e Socioeconômicas, Inteligência Territorial, Inteligência Ambiental e Climática, Defesa Agropecuária e Ciência, Tecnologia e Inovação Agropecuária. A coordenação ficará a cargo da Secretaria de Política Agrícola, com o apoio do Departamento de Tecnologia de Informação da Secretaria Executiva do Mapa.

