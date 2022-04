Agronegócios 07/04/2022 08:23 G1MT Cuiabá tem 2% da população vivendo na zona rural; maioria são pequenos produtores rurais Eles enfrentam desafio do aumento dos custos da produção, que vem diminuindo a margem de lucro deles. Foto: Arquivo pessoal Cuiabá tem 2% dos moradores vivendo em zona rural, conforme dados divulgados pela prefeitura. O número representa pouco mais de 123 mil pessoas, que estão distribuídas em assentamentos e comunidades tradicionais. De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, oficialmente, existem 15 assentamentos rurais constituídos e cerca de 34 comunidades tradicionais na capital. A maioria desses habitantes são considerados pequenos produtores. O município estima que esses trabalhadores somam-se em torno de 5 mil famílias. Eles possuem um território rural de 3.283,60 km², onde cultivam frutas, legumes e verduras, com destaque para os seguintes itens: banana, limão, maracujá, abacaxi, abóboras, batata doce, berinjela, mandioca, maxixe, melancia, milho verde, poncã, quiabo e jiló. Além disso, segundo a secretaria, a terra é usada para a produção de cereais, como milho e feijão, e criações de pequenos animais, com prioridade para a avicultura, suínos e, nos últimos anos, a piscicultura. Industrialmente, esses moradores rurais também passaram a produzir rapadura, farinha de mandioca, queijos e mel. A moradora e presidente do Assentamento Mineira, Alessandra de Souza, localizado na região do Distrito Água Sul, a 40 km de Cuiabá, contou ao g1 que a produção deles diminuiu em quantidade e variedade devido ao elevado custo dos insumos, o que inviabiliza o retorno financeiro. "Já plantamos bastante, mas hoje estamos diminuindo a quantidade e a variedade, porque não conseguimos insumos, por causa dos custos. Quem tem o seu transporte, leva nos restaurantes e fazem feira. Mas quem não tem, acaba vendendo para os atravessadores no sítio e pagam pela metade do preço, mas não sobra lucro", disse. O assentamento conta com até 20 pequenos produtores, segundo ela. Outro fator que ajuda o trabalho deles, em alguma medida, é a localização do sítio. "A comercialização da nossa produção se torna mais fácil porque estamos mais perto de Cuiabá. Mas se torna difícil por ser uma agricultura que quase não tem investimento. A gente está lutando para melhorar nossa produção", contou. Modelo de produção Atualmente, não há um modelo de produção definido para a agricultura familiar nesses assentamentos e comunidades tradicionais da capital. Segundo a secretaria, neste ano, o objetivo é lançar o programa ‘Agro da Gente’, que deve definir um modelo produtivo para os pequenos produtores e aproximar esse público dos nichos produtivos já irrigados. Dentro do programa, há a previsão de contratação do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) para o levantamento da produção no município. A pesquisa ajudará na realização de escolhas mais eficientes para a implementação de uma estratégia com ações mais efetivas na zona rural de Cuiabá. Após essa pesquisa, o município deverá iniciar um cadastro na zona rural de produtores que participarão do programa e oferecer um processo de fortalecimento das parcerias institucionais com a Empresa Mato Grossense de Pesquisa Assistencia e Extensao Rural (Empaer), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato rural, entre outros.

