Agronegócios 08/04/2022 15:46 Brasnorte Rural Show vai ter shows nacionais e entrada gratuita Com entrada gratuita, a Festa do Peão de Brasnorte vai acontecer de 27 a 31 de maio no parque de exposições da cidade. O evento volta em 2022, depois de dois anos suspenso por causa da pandemia. A programação conta com rodeio, gastronomia e shows de artistas consagrados na música sertaneja, como o cantor Leonardo, João Bosco e Vinícius, Guilherme e Santiago, Trio Parada Dura e João Souza e Bonifácio. O prefeito de Brasnorte, Edelo Ferrari, disse que na 28ª edição, a Expobras ganhou uma nova roupagem e passou a se chamar Brasnorte Rural Show. A feira é realizada há quase 30 anos na região. Para o prefeito a festa é um presente para a população em gratidão à vacina contra a covid-19, A feira também é uma oportunidade para que o estado e até o país possam conhecer o potencial da região. Brasnorte está entre os 30 municípios brasileiros com maior produção agrícola. É o segundo maior produtor de girassol do país, além de ser um grande produtor de soja, algodão, arroz, e investir na agricultura familiar.

