Agronegócios 09/04/2022 05:59 G1MT Produção de etanol em 2022 deve ser 13% maior em comparação com o ano passado em MT, estima setor Foto: Reprodução A produção de etanol em 2022 em Mato Grosso deve ser 13% maior em comparação com o ano passado em Mato Grosso, segundo uma estimativa do Sindicato das Indústrias de Bioenergia (Sindalcool). Neste ano, a perspectiva de crescimento é de quase 500 milhões de litros para o próximo ciclo. Se acordo com a estimativa, a safra deste ano deverá gerar um total de 4,6 bilhões de litros do combustível, sendo destes, 3,6 bilhões oriundos do milho e 1,07 bilhão da cana-de-açúcar. No ano passado foram produzidos 4,07 bilhões de litros de etanol. Mato Grosso é o maior produtor de etanol de milho do país e o terceiro no ranking geral, quando somada a produção de cana. Segundo o Sindalcool, esse cenário trouxe uma mudança significativa no perfil econômico da cadeia produtiva local. A demanda nacional estimulou o investimento das indústrias, que aprimoraram seus processos industriais, aumentando sua produtividade. No ano passado, o setor produtivo de etanol impactou em mais de 168 mil empregos no estado. Um levantamento do Sindalcool mostra que o setor de bioenergia está ajudando na movimentação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Em 2020, foram mais de R$ 469 milhões de reais. Já em 2021, houve um crescimento de 77,5% em relação a esse valor, com um total de R$ 833,2 milhões de reais em tributos. Para a safra deste ano, as expectativas revelam altos números. Na cana de açúcar, a previsão é de uma moagem de 15,7 milhões de toneladas, resultando em 1,02 bilhão de litros de etanol e 473 mil toneladas de açúcar. Já para o milho, são 8,35 milhões de toneladas destinadas para moagem, gerando 3,59 bilhões de litros de etanol e 2,26 milhões de toneladas de DDG, um concentrado proteico de milho utilizado para alimentação animal.

Voltar + Agronegócios