Agronegócios 19/04/2022 09:52 Assessoria | PMAF Prefeitura de Alta Floresta entrega patrulha agrícola para comunidade da Vila Rural Foto: Divulgação Prefeito Valdemar Gamba, junto com secretários que compõe a gestão e ainda com vereador Marcos Menin, realizou a entrega de uma patrulha agrícola para a associação dos Moradores do Vila Rural 1 - AMOVIR, neste sábado dia 16 de abril. A entrega aconteceu na sede da associação, a patrulha é composta por um trator, carreta e grade aradora, que atenderá as demandas dos pequenos agricultores do Vila Rural. Para a presidente da associação, Vera Lucia dos Santos, a presença da gestão Chico Gamba é bem vinda e a cada dia mais sentida pelos moradores. “Só temos a agradecer o prefeito e os secretários, que estão bem acessíveis nesta gestão e o vereador Marcos Menin, que sempre se mostrou ativo para a nossa comunidade”. A patrulha garantirá maior celeridade aos trabalhos que atendem a agricultura familiar no setor de chácaras, atendendo aos moradores. “É com muita satisfação que hoje nós entregamos a patrulha aqui para a associação, viemos aqui, conhecemos a Vera e a realidade da comunidade, hoje trouxemos esse maquinário para atender parte da demanda”, pontuou Gamba, frisando que ainda há muitas parcerias a serem firmadas.

