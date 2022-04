Agronegócios 19/04/2022 14:43 G1MT Volume de carne exportada em março é o 3º maior da história em MT Mato Grosso exportou 49,5 mil toneladas em março, um aumento de 9,74% em relação ao mês anterior. Foto: REUTERS/Paulo Whitaker As exportações de carne bovina em equivalente carcaça oriunda, em Mato Grosso, registradas no mês de março, alcançaram o terceiro maior resultado da série histórica da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Conforme os dados divulgados no boletim do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), nesta terça-feira (19), o volume total exportado no mês passado foi 49,5 mil toneladas. A quantidade está abaixo somente do registrado nos meses de agosto e setembro de 2021, quando foram exportados 50,18 mil e 55,49 mil toneladas, respectivamente. Se comparado ao mês de fevereiro, as exportações no estado cresceram 9,74%. De acordo com a Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), essa alta está relacionada ao aumento da demanda em alguns países que compram do estado, como Singapura e Irã, que aumentaram a compra em 386,40% e 312,80%, respectivamente. As quase 50 mil toneladas de carne exportada, resultaram em um faturamento de US$ 223,72 milhões no mês de março. Isso representa um acréscimo de 18,71% em relação ao mês anterior, que somou US$ 188,45 milhões. Segundo a Acrimat, esse aumento é uma surpresa positiva para o setor agropecuário, pois a alta no volume dos embarques costuma ser registrada no segundo semestre do ano, devido à maior demanda do mercado.

