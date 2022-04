Agronegócios 20/04/2022 09:05 “Nossa feira é democrática”, afirma presidente da Norte Show São cerca de 240 expositores, 40% a mais que a edição anterior “É uma feira de negócios, conhecimento, lazer, cultura e que qualificamos ser gigante pela própria natureza, não só pelo seu tamanho em estrutura que é muito impressionante, mas porque é uma feira democrática e isso a faz gigante”. A fala é do presidente da Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso (Acrinorte), Olvide Galina, durante a abertura oficial da Norte Show, realizada na terça-feira (19.04), no Tatersal do parque, em Sinop. A abertura contou com a presença de expositores, patrocinadores, autoridades de diversos municípios, representantes de entidades de classe do setor produtivo, secretários de estado, parlamentares municipais e estaduais. Ainda de acordo com presidente da Acrinorte e da Norte Show, o primeiro desafio deste ano foi realizar a feira após duas edições suspensas por conta da pandemia. Obstáculo superado e com avanços, comemora seu Galina. “Aqui estamos, desde muito cedo trabalhando, desde às 9h com os portões abertos, com muito movimento e várias palestras já realizadas. E começamos muito bem, superando em 40% o total de expositores, se compararmos com a última edição”, enfatizou durante o discurso. O presidente do Sindicato Rural de Sinop, Ilson Redivo, também discursou durante a abertura e lembrou a importância da feira, enaltecendo a potência produtiva de Mato Grosso, que se destaca na produção de carne bovina, soja, milho, algodão, gergelim, dentre outros. “Produzimos tamanha riqueza utilizando apenas 12,52% da área do estado destinado para a agricultura e 25.73% para pastagem. No entanto, preservamos em nossas propriedades particulares 41% da área do estado. Somando a estes 41,02% de área preservada, mais 15.44% de terras indígenas, mais 4.45% de unidades de conservação, temos o total de 60.91% de áreas preservadas nos diversos biomas no nosso estado. Somos os maiores preservadores do mundo”, enalteceu Redivo. Brevemente o prefeito de Sinop, Roberto Dorner, lembrou da importância que a Norte Show tem para o município, pois aquece o comércio local, com aumento de vendas, hospedagens, locação de veículos e procura nas prestações de serviços e mão de obra das mais diversas áreas. Ele lembrou também da potência da agroindústria e agricultura familiar. “Esse evento mostra para toda a região do Estado o poder do agro em nosso município, por isso a Prefeitura de Sinop fez questão de participar mostrando os trabalhos que nossa equipe técnica desenvolve com a Agricultura Familiar. A Norte Show, ainda, fomenta toda economia de Sinop, com a vinda dos produtores rurais e demais envolvidos no setor a nossa cidade. A organização está de parabéns”, disse o prefeito Dorner. NORTE SHOW - Esta é a terceira edição da Norte Show, que começou ontem (19) e segue até sexta-feira, 22 de abril. Os portões são abertos sempre a partir das 9h da manhã para visitas aos estandes, vitrines, negociações e participação de palestras. Com pilares baseados na pecuária, agricultura comercial e agricultura familiar, este ano a Norte Show estima que mais de 40 mil pessoas passem pelo local durante os quatro dias de evento. Além disso, um dos focos é ultrapassar os números da última edição, que atingiu R $1 bilhão em negociações entre os parceiros e expositores. São mais de 240 expositores entre demonstração de produtos e serviços, novidades em tecnologia, genética animal, máquinas e implementos, dentre outros. Os visitantes poderão acompanhar 35 vitrines tecnológicas de plantios com culturas como soja, milho, sorgo, café, hortifrúti e jardinagem. Vão ainda visitar estandes que proporcionarão as transações financeiras. Participar de palestras, leilão virtual, bem como das programações e atrativos dos parceiros e expositores. Com objetivo de gerar conhecimento, despertar interesse e aproximar o setor produtivo da comunidade escolar, a feira traz uma parceria nova com o movimento Agroligadas, que proporcionará a visitação de aproximadamente 2 mil crianças do 4º ano, aos estandes, vitrines tecnológicas e exposições de máquinas e animais. A ação conta com apoio da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT). Entre assuntos técnicos e discussões política e econômica, a Norte Show traz uma programação diversificada nesta terceira edição. Serão cerca de 32 oportunidades de aprendizado com especialistas de diversas áreas. Os patrocinadores e apoiadores desta edição são: Inpasa e EuroChem – Fertilizantes Tocantis, Blindex, Agroinsumos, Guarapari – Construção e acabamentos, Machado Supermercados, Sicredi, Cervejaria Severa, Jhonrob, Mineradora Tapajós, Senar, Aprosoja Mato Grosso, Ucayali Hotel, EcoPower Energia Solar, Unimed Norte de Mato Grosso. E ainda conta com apoio da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat), Câmara Municipal e Prefeitura de Sinop.

