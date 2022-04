O Grupo de Líderes Empresariais de Mato Grosso (Lide-MT) realizou o Agroindústria 360º, em formato de palestra magna na terceira edição da Norte Show, realizada esta semana no Parque Tecnológico da Associação dos Criadores do Norte (Acrinorte), em Sinop. O bate papo foi com os jornalistas, escritores e comentaristas políticos Augusto Nunes e Silvio Navarro, na noite de ontem, quinta-feira (21.04), no Tatersal, principal auditório da feira.

Mais de 250 pessoas acompanharam o diálogo entre os convidados, que discorreram sobre o tema Política, Economia e o Agronegócio. O destaque inicial foi sobre a importância do produtor rural para a economia do país e do mundo. “É impossível alimentar o mundo sem o Brasil e digo mais, nós estamos vestindo o mundo, porque a produção de algodão em todas as regiões está em plena expansão. E são esses homens e essas mulheres que trabalham diariamente, de sol a sol, seja com pandemia ou não, pra fazer o Brasil que dá certo”, destacou Navarro.

Já o jornalista Augusto Nunes, que fez fala virtualmente (por conta de uma intervenção cirúrgica não muito grave, mas que requer repouso e cuidados), fez um apanhado dos últimos acontecimentos políticos nacionais, em especial sobre o decreto anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, com a concessão de perdão da pena ao deputado Daniel Silveira, que acabara de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado, além de perda do mandato e dos direitos políticos e multa de cerca de R$ 200 mil, por suposto estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e a instituições. “O Supremo se tornou um partido de oposição ao governo Jair Bolsonaro”, enfatizou Augusto Nunes, já que a decisão do presidente deve ser questionada.

Entre as pautas econômicas, políticas e da agroindústria, foram duas horas de bate papo com produtores rurais, empresários, expositores da Norte Show e sociedade sinopense. “Muito boa a escolha dessa palestra, bastante relevante para nós nos inteirarmos do que está acontecendo na mídia e também lá em Brasília”, pontuou o presidente do Sindicato Rural de Sinop, Ilson Redivo.

Presidente do Lide-MT, Evandro Cesar, pontuou que o evento oferecido pelo Grupo porque trabalha os debates sobre políticas, está na discussão do dia a dia das grandes companhias empresariais. “A gente com certeza discute política de forma muito aberta, franca, mas sempre com viés técnico. É um presente estar em Sinop, que é a Capital do Nortão e ficamos muito felizes em proporcionar essa discussão e sermos tão bem recebidos sempre”, disse.

Os trabalhos na Norte Show continuam nesta sexta-feira (22.04). Os portões estarão abertos a visitação a partir das 9h e seguem até às 18h. Na programação constam oito palestras e tem ainda o evento 100% Carne, a partir das 19h no Rancho do Criador, dentro do parque da Acrinorte.