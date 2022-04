Agronegócios 26/04/2022 16:16 Nova Bandeirantes tem capacitações voltadas para a pecuária Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), o Sindicato Rural de Nova Bandeirantes está capacitando mão de obra no município. Em 2022, mais de 20 capacitações estão previstas, majoritariamente voltadas à pecuária, que corresponde a base da economia do município. Entre os cursos demandados estão Inseminação Artificial em Bovinos; Vacinação Contra a Brucelose; Confecção de Artigos de Montaria e Alternativa de alimentação para bovinos no período da seca. Em abril foram realizados os treinamentos de Doma Racional de Equinos e Manejo e Recuperação de Pastagens, entre outros. De acordo com o presidente do Sindicato Rural, Rogério Barbado Dias, os cursos têm capacitado mão de obra e oportunizado aos produtores rurais a diversificação da renda. “Eles representam um aprendizado a mais para que produtores rurais agreguem valor aos seus produtos. Muitos procuram cursos na área da pecuária, mas também têm aqueles que fazem cursos de defumados e derivados de leite para comercializar o que aprenderam”, afirma. Nova Bandeirantes é uma cidade mato-grossense situada ao norte do estado, próximo à divisa com o Pará, com uma população estimada em 15 mil habitantes. Os interessados em participar dos treinamentos, basta procurarem o Sindicato Rural do município, localizado no Parque de Exposições.

