Com a chegada das primeiras mudas do café Clonal de Rondônia em Paranaíta as atividades da lavoura cafeeira são iniciadas no município, e já começa com força total apoiada pela Gestão do Prefeito Osmar Moreira, com esforço conjunto entre a Secretaria de Agricultura e grandes parcerias, a implantação do Pró Café atende os anseios da população agro rural, e principalmente cumpre o plano de trabalho do Executivo municipal com o Programa PARANAÍTA+AGRO, que está investindo em tecnologia de ponta na aquisição de mudas clonais de qualidade, apoio de técnicos capacitados e subsídios na mecanização do solo, adubação e implantação da irrigação.

Além disso, inicialmente a Gestão do Prefeito Osmar Moreira por meio de um planejamento eficaz, realizou estudo de mercado para somente então iniciar a cultura cafeeira em Paranaíta, o que garante no futuro uma produção gerando fonte de renda extra nas mais de 20 propriedades contempladas pelo Pró Café.

“Esses são Programas de Governo, da nossa gestão, a transferência de embrião, a piscicultura, o hortifruti e o café que vem com tecnologia de ponta, com genética melhorada, para começarmos esse programa com 40 mil mudas, e com as chegada das mudas que adquirimos no Estado de Rondônia, cerca de 20 produtores irão aderir a essa produção, eles terão acompanhamento técnico nesse projeto piloto, com o técnico Tarcisio Cuchi, com a nossa equipe da Secretária de Agricultura, Taloana Garcia, nós vamos fornecer mudas, irrigação, preparo do solo, enfim, um projeto piloto do início ao fim e até a comercialização desse produto.

É o início do nosso Programa do café, e eu tenho certeza que esses produtores atendidos agora, serão agentes multiplicadores, essa é uma grande finalidade do projeto, nós mostramos o caminho, mostramos que é possível e o produtor pode fazer isso que vai ter estabilidade, mas também depende de cada produtor, lembrando que todos dentro do programa estão sendo escolhidos tecnicamente para que dê certo, para que sirvam de exemplo, como agentes multiplicadores.

É o nosso compromisso, agora se Deus quiser nós vamos a passos mais largos livres de pandemia, vamos avançar e recuperar o tempo perdido”. Disse o Prefeito Osmar Moreira ao lançar o Programa Pró Café.

O técnico da Empaer Tarcisio Cuchi explicou um pouco sobre as mudas recém chegadas no Município. “A Variedade BRS Ouro Preto está entre os 45 clones que estamos trabalhando, junto uma genética aprovada, todas já testadas e comprovada e uma produção acima de 100 sacas por hectare de café coco, café seco, o que a gente tem hoje aqui no Estado seria uma produção média de 10 a 13 sacos com café tradicional, então o salto que a gente está dando para essa genética é em torno de oito a nove vezes mais positivo do quê o que já vem se trabalhando, mas junto com a genética vem um pacote de tecnologia, a gente já está utilizando a clonagem que é uma garantia que a genética seja multiplicada exatamente como é a planta mãe, em seguida vêm os extratos culturais, é o trabalho que foi começado pela Prefeitura já há aproximadamente 15 dias.

A partir de uma análise de solo, onde foi feita recomendação de calagem, que é uma das questões muito importantes para você ter uma planta produtiva, a adubação correta deixando o solo preparado, o que a gente espera em cima disso é chegar a um nível de produtividade que seja bastante interessante para o produtor, e a partir disso os produtores estão aderindo à atividade cafeeira, o que a gente vê aqui no município é que a produção que nós temos hoje na verdade não supre a necessidade do consumo local, então acreditamos que dentro dessa nova produção vamos suprir a necessidade daqui e oportunizar a venda para outros municípios.

Hoje o Brasil está vivendo um momento muito bom na parte de comercialização, a demanda está sendo muito grande, a expectativa que tem para os próximos anos segundo levantamentos que existem vai em torno de 10 a 15 anos para subir a demanda mundial do café. Acreditamos que o pontapé inicial foi dado, teve um investimento muito grande, é importante isso porque vai mostrar para as outras pessoas, os outros produtores a possibilidade de estarem também aproveitando esse produto, trabalhando com ele e acreditamos que vai ter um bom desenvolvimento, tudo indica que está encaminhado para termos um bom trabalho aqui”. Explicou Tarcisio.

“Estamos fazendo o acompanhamento de todas as propriedades para implantação da cultura cafeeira, com preparo do solo, a dessecagem da área que vai ser cultivada, a gradeação, aplicação de calcário, feitas as covas ou sulcos, tudo conforme cada área exige, pois cada uma possui suas especificações, e agora com a chegada das mudas nós vamos levá-las para o campo para ser entregues aos produtores.

Hoje nós estamos com alguns clones diferenciados, e a principal intenção como a gente já havia dito é a rentabilidade, com o recebimento dessas mudas que já vem melhorada geneticamente a tendência é só aumentar a produtividade e a lucratividade dentro das propriedades que serão atendidas pelo Programa agora nesse momento de implantação da cultura cafeeira”. Finalizou a Secretaria de Agricultura Taloana Garcia.