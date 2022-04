Agronegócios 30/04/2022 09:22 www.gov.br CMN destina R$ 6 bilhões para financiamentos do Funcafé para atual temporada O Conselho também aprovou o aumento para R$ 50 milhões no limite do crédito de custeio para cooperativas O Conselho Monetário Nacional aprovou a proposta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Resolução CMN nº 5.014, de 28/4/2022, de R$ 6.058.500.000 para atender as linhas de financiamento destinadas ao setor cafeeiro para a temporada 2022/2023, com crescimento de 1,77% sobre a anterior. Para essa safra, pela primeira vez, a distribuição por linha de crédito será feita por Portaria do ministro da Agricultura, após aprovação pelo Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC), com as tratativas em fase final de elaboração. O CMN também aprovou o aumento no limite do crédito de custeio para cooperativas para R$ 50 milhões, com aumento de 67% sobre o ano anterior. O limite nas operações por cooperado foi mantido em R$ 500 mil. “A motivação para o reajuste do limite foi o aumento do custo de produção na cultura em virtude do forte aumento nos preços dos insumos, sobretudo fertilizantes", explica o diretor de Comercialização e Abastecimento da Secretaria de Política Agrícola do Mapa, Sílvio Farnese.

