Agronegócios 01/05/2022 07:10 Produção de sementes de soja aumenta 449% em 10 anos em MT, diz pesquisa Aumento desta demanda está diretamente ligado ao melhoramento genético que ajuda no controle de pragas e doenças. Foto: Reprodução/TVCA A produção de sementes de soja aumentou 449% em 10 anos em Mato Grosso. De acordo com a Associação Brasileira de Sementes e Mudas (Abrasem), em 2010, o estado produziu 182 mil toneladas e, em 2020, esse número aumentou para 1 milhão de toneladas. Essa demanda está diretamente ligado ao melhoramento genético que ajuda no controle de pragas e doenças e contribui para os acréscimos de produtividade, segundo a associação. Até a semeadura, o processo possui várias fases, que vão da pesquisa nos laboratórios até a produção pelas sementeiras. O presidente de uma sementeira em Pedra Preta, a 243 km de Cuiabá, Carlos Ernesto Augustin disse que o avanço da biotecnologia, da genética e a qualidade da semente foram fatores que influenciaram esse aumento. "Três coisas impactam na produtividade. A melhoria genética, a inclusão da biotecnologia, que ajudaram com a resistência a herbicida e resistência a lagarta, e a qualidade técnica da semente com boa germinação", contou. Laboratórios fazem a análise da semente — Foto: Reprodução/TVCA A sementeira possui 100 mil hectares de área e produz 19 variedades de sementes de soja. "Temos oito agrônomos acompanhando tudo desde o plantio até a colheita. Este ano nós tivemos entre 90 e 100 sacos por hectare. A média aqui da nossa região foi de 65 sacos", disse o presidente. Em Mato Grosso, a Associação dos Produtores de Sementes (Aprosmat) realiza as análises de sementes em laboratórios. De acordo com a responsável técnica do laboratório da aprosmat, Daniele Brantester, a partir dos estudos é identificado a qualidade física e fisiológica da semente. "A gente desenvolve os testes exigidos pelo Ministério da Agricultura, que no caso da soja é a pureza e a germinação. Fazemos um diagnóstico desse lote de sementes dando subsídios para o produtor tomar as devidas decisões. Com o teste de tetrazólio a gente consegue ver se existe dano por percevejo, por umidade e se o processo de beneficiamento foi procedido de maneira correta", contou. Nos laboratórios são analisados a estrutura física e fisiológica da semente — Foto: Reprodução/TVCA O engenheiro agrônomo Ronaldo Watanabe disse que nesta safra colheu 12.500 hectares de soja. Ele considera que o resultado positivo é devido ao investimento em sementes de qualidade. "A semente com uma ótima procedência por vigor e germinação, o que resulta em plantas vigorosas e uma ótima produtividade ao final do ciclo isentas de doenças", explicou.

