Agronegócios 18/05/2022 15:26 Senar-MT marca presença na edição 2022 da Tecnoalta O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) marca presença na Tecnoalta 2022, feira de negócios do setor agropecuário em Alta Floresta. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) é parceiro no evento e oferta oficinas em todos os dias da programação. Além dessas atividades, o Sistema Famato também contará com um estande onde os participantes da feira poderão esclarecer dúvidas sobre os produtos das instituições.As oficinas serão sempre das 13h às 17h. Na quarta e sexta-feira acontecerão a Oficina de Agricultura de Precisão e na quinta-feira (19.05) será a Oficina de Manutenção de Tratores. Também no dia 19, haverá palestra do Superintendente do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), Cleiton Gauer. A expectativa é que o evento reúna produtores rurais, representantes de empresas do setor e do poder público. O evento acontece até sábado (21.05) pela manhã, quando acontecerá a cerimônia de encerramento.

