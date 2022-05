Agronegócios 19/05/2022 08:09 Só Notícias Frigoríficos de Mato Grosso diminuem 7% abate de bois e 15% de vacas O volume abatido nos frigoríficos de Mato Grosso totalizou 330,84 mil cabeças em abril, sendo 26,67 mil cabeças a menos em relação ao mês anterior Este cenário de recuo foi pautado pelo abate de fêmeas, que apresentou queda de 15,36% ante a março ou seja, 27,39 mil cabeças a menos para o mesmo comparativo. Essa dinâmica ocorre sazonalmente, uma vez que o movimento de descarte de matrizes se concentra apenas no 1º trimestre do ano. As regiões sudeste e norte lideraram o movimento de retração com diminuição de 30,10% e 18,06% no mesmo comparativo, respectivamente. Porém, na categoria dos machos, o abate aumentou 0,40% no mesmo período e totalizou 179,88 mil animais, sendo as regiões Noroeste e Oeste que puxaram a alta, com volumes de 41,70% e 11,30% maiores frente a março, na sequência. A informação é do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária, no boletim semanal da carne.

Voltar + Agronegócios