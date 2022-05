Agronegócios 19/05/2022 13:56 Empaer promove encontro técnico sobre cultivo de capineiras em Tangará da Serra A Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) promove no dia 02 de junho, a partir das 13h30, no Campo Experimental de Tangará da Serra (239 km de Cuiabá no sentido noroeste), o Encontro Técnico do BRS Capiaçu e BRS Kurumi. O objetivo é divulgar e repassar orientações técnicas para o cultivo de capineira e pastagem de alto potencial produtivo para a região, incentivando a produção de alimento tanto para período das águas quanto da seca, com uso de capim de boa qualidade. Durante o encontro, o produtor obterá conhecimento técnico e prático, a ser replicado nas propriedades rurais onde se desenvolve a pecuária de leite e corte. No campo de Tangará da Serra, a Empaer funciona como vitrine tecnológica e propagação de mudas desses materiais, desenvolvidas pela Embrapa. As palestras serão proferidas pelos técnicos da Empaer, que abordarão o histórico e as características das cultivares, preparo do solo, calagem e adubação, produção de mudas, plantio, controle de pragas e plantas daninhas, manejo, colheita e silagem de Brs Capiaçu. É esperada a participação de produtores de leite e corte da região, técnicos e autoridades locais, que desejam adquirir conhecimento sobre o assunto. As capineiras - O Capim Elefante BRS Capiaçu é um material muito produtivo, lançado há pouco tempo, que está sendo utilizado em diversas regiões do Brasil na alimentação do rebanho, seja na forma de silagem ou picado verde fornecido no cocho. É uma das formas mais econômicas para se produzir ração para o gado, principalmente no período da seca, quando a escassez e qualidade das pastagens são afetadas pela falta de chuvas. Já o Capim Elefante BRS Kurumi foi lançado há mais tempo, porém é pouco conhecido entre produtores da região. Possui alto teor de proteína bruta e digestibilidade, sendo ideal para pastoreio em sistema de pastejo intensivo. Tais cultivares também podem ser empregados na composição alimentar de outras espécies de animais, como equinos, ovelhas, cabras e frango caipira.

