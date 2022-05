Realizado em Cuiabá (MT), evento teve o consumo de 10 toneladas de carne e a doação do lucro a instituições filantrópicas

Entre os diferentes cortes de carne bovina e outras proteínas de origem animal, preparados na oitava edição do Festival Braseiro, promovido em 14 de maio, em Cuiabá (MT), os participantes do evento tiveram a oportunidade de degustar duas opções de carne Nelore, certificadas pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB). Foram servidos cortes da Linha Green - com o Selo de Certificação Nelore Brasil – A Etiqueta Verde do Agro, e da Linha Reserva – com o Selo de Certificação Garantia de Origem Nelore, ambos produzidos e comercializados pela Celeiro Carnes Especiais. No festival, os mais de 8 mil visitantes saborearam mais de 10 toneladas de diversos cortes de carne, que foram assados por um time de 600 churrasqueiros.

“Neste importante evento, o público presente teve a possibilidade de provar do que o Nelore é capaz. Além de representar o maior rebanho bovino do país – e produzir carne em grande quantidade, alimentando o Brasil e o mundo –, a nossa ‘raça-mãe’ tem potencial para oferecer carne de qualidade para o mercado, com marmoreio e sabor inigualáveis, que conquistam qualquer apaixonado por churrasco”, comenta Nabih Amin El Aouar, presidente da ACNB.

O Selo Garantia de Origem Nelore certifica o processo de produção e a qualidade da carne de acordo com padrões pré-estabelecidos. A Linha Celeiro Reserva se destaca por oferecer cortes de carne Nelore com marmoreio. A Etiqueta Verde, além do padrão de qualidade, garante que o produto é proveniente de animais criados exclusivamente em pastagens, em propriedades que cumprem integralmente as legislações ambientais e trabalhistas. Ambos os selos são fruto do Programa de Certificação da Carne Nelore implementado e gerido pela ACNB, dentro do Sistema Agri Trace da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), de acordo com as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

“Nós estamos sempre atentos à importância de produzir carne a pasto, respeitando os animais e investindo com seriedade em melhoramento genético do Nelore. O fruto disso é a oferta de carne gourmet de altíssimo padrão, competindo com carne de outras raças neste mercado especializado e padronizando a prática sustentável na pecuária”, destaca Marco Túlio Duarte Soares, proprietário da Celeiro Carnes Especiais e idealizador do Festival Braseiro.

O evento, que desde a primeira edição doa todo seu lucro a instituições filantrópicas, selecionou 14 entidades, de 42 que se inscreveram, a serem beneficiadas neste ano. São mais de R$ 1 milhão em contribuições desde o início do festival.

“Estamos bem contentes com a realização deste evento. Depois de dois anos de inatividade, pudemos retornar e ver o brilho nos olhos do público. Foi um grande prazer poder confraternizar com todos e também contribuir com diversas entidades importantes”, finaliza Marco Túlio.