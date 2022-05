Agronegócios 28/05/2022 08:49 G1MT Conheça o limão gigante que pode pesar até 10 kg Produtor do DF comprou muda de limão siciliano, mas recebeu limão zamboa. — Foto: TV Centro América O agricultor Tirso Tadeu D'ávila ficou surpreso ao perceber que seu limão estava crescendo demais. Ele conta que havia comprado uma muda como se fosse de limão siciliano, mas na verdade levou pra casa o limão zamboa. O fruto também é conhecido como limão cidra. Tirso disse que o limão é pesado, cresce muito e precisou colocar escoras para não deixar os frutos no chão durante a produção. Ele conta que o pé da fruto o ano todo. De fato, o limão zamboa é muito cultivado em países do Mediterrâneo e no Brasil. O fruto é muito conhecido pelo seu poder medicinal.

