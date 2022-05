Agronegócios 29/05/2022 09:57 China suspende importações de carne bovina do Marfrig, em VG A GACC (sigla em inglês para Administração Geral de Alfândegas da China) não explicou os motivos do bloqueio temporário Foto: Reprodução A China anunciou a suspensão temporária da importação de carne bovina de quatro frigoríficos brasileiros. Entre eles, estão unidades do Marfrig de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, por uma semana, e de Promissão, município que fica no interior de São Paulo, por quatro semanas. A GACC (sigla em inglês para Administração Geral de Alfândegas da China) não explicou os motivos do bloqueio temporário. O mercado chinês é o maior parceiro comercial de Mato Grosso e do Brasil, e é o maior consumidor da soja em grão e da carne bovina produzidos no Estado. Além destas, também estão impedidas de exportar para o país asiático outras duas unidades da JBS, uma de Senador Canedo (GO) e outra de Lins (SP), ambas por uma semana. O Ministério da Agricultura afirmou que foi notificado pelo governo chinês e que tem mantido reuniões técnicas com autoridades daquele país sobre o tema. Já a Marfrig disse que não irá comentar o caso. A JBS não se manifestou, e o Sindicato das Indústrias de Frigoríficos de Mato Grosso disse que não irá se posicionar sobre o assunto. Em abril, a China já havia suspendido por uma semana a compra de carne bovina de alguns frigoríficos brasileiros, alegando ter encontrado ácido nucleico do novo coronavírus na parte externa das embalagens congeladas. Porém, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o vírus só sobrevive e se multiplica em um animal vivo e em humanos. Por isso, o coronavírus não consegue ser transmitido por meio dos alimentos.

