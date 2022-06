Agronegócios 02/06/2022 17:00 G1MT Tomate é o item da cesta básica com maior alta no preço em uma semana em Cuiabá Foto: Roberto Gardinalli/Futura Press/Estadão Conteúdo Cuiabá registrou um aumento de R$ 1,51 no valor da cesta básica, entre a última semana do mês de maio e a primeira semana do mês de junho. A alta no valor reflete o aumento de 30% dos alimentos que compõem a cesta básica na semana. O tomate foi o item com a maior variação, registrando aumento de 20,82%, segundo a pesquisa do Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio-MT (IPF-MT). Já o item que apresentou a maior variação negativa foi a banana, com 9,93% de redução no preço ao consumidor. A análise do IPF sobre a pesquisa é de que a redução pode estar associada também à frente fria, que influenciou a dinâmica dos preços e a qualidade dos produtos, fazendo com que os produtores reduzissem o valor. Atualmente, a cesta básica com 13 itens custa R$ 696,76 na capital. Na última semana de maio custava R$ 695,25. Apesar disso, segundo a pesquisa, do aumento observado de 0,22% em relação à semana anterior, o preço da cesta básica continua com o preço médio abaixo dos R$ 700,00 desde o início de maio. Em meses anteriores (março/abril), a média superava os R$ 720,00.

