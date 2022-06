Projeto “Cine Lavoro” faz parte de um programa de iniciativas culturais, esportivas e sociais, que a companhia está apoiando em 2022, por meio de leis de incentivos fiscais

A Lavoro, maior distribuidora de insumos agrícolas da América Latina, promoverá, no período de 02 a 05 de junho de 2022, o projeto Cine Lavoro, na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. A ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal e faz parte de uma série de iniciativas culturais, esportivas e sociais, que a companhia está apoiando em 2022, com recursos de renúncia fiscal de impostos via leis de incentivo.

O evento espera receber um público de 250 convidados por sessão. A entrada será franca e os ingressos serão distribuídos a partir das 15h, antes das exibições. Cada pessoa poderá retirar até quatro ingressos, sendo que cada um dará direito a um combo de pipoca e refrigerante, garantindo o clima de cinema ao ar livre e muita diversão para toda a família.

“Todas as iniciativas apoiadas pela empresa têm como foco estreitar o relacionamento da Lavoro com as comunidades em que está presente, promover o desenvolvimento social e econômico local, e a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade”, explica Monique Cardoso, Gerente de Sustentabilidade da Lavoro e responsável pelos projetos relacionados à responsabilidade social e fomento à cultura e ao esporte.

Em Sorriso, o grupo Lavoro mantém três revendas de insumos agrícolas. Além do Cine Lavoro, a empresa realizou investimentos no Fundo da Infância e Adolescência da cidade, e, em outros municípios do Mato Grosso. Na região, a companhia também apoia núcleos do projeto Shotokan Karatê-Dô Tradicional (Cuiabá e Várzea Grande) e iniciativas do Fundo do Idoso (Campo Verde).

Programação

Estão previstas sessões noturnas e matinês, e todos os filmes têm censura livre. Estarão em cartaz: