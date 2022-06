Agronegócios 08/06/2022 16:37 www.noticiasagricolas.com.br Imea revisa para cima área plantada com milho em MT, mas reduz produtividade e produção deve ser menor Foto extraída - https://agroadvisor.com.br O Imea (Instituto Mato-Grossense de Economcia Agropecuária) divulgou relatório apontando novas projeções para a área cultivada com milho no Mato Grosso, estimativa de produtividade e projeção de produção total ao final do ciclo. Todos os itens tiveram ajustes em comparação aos dados divulgados no início do mês passado. Para a área cultivada, os técnicos do Instituto aumentaram o número em 1,17% chegando à 6,39 milhões de hectares. “Esse incremento está sendo pautado pelos altos patamares de preços no mercado de milho e as estimativas de maior demanda externa, bem como, interna pelo cereal, principalmente pelas usinas de etanol mato-grossense”. Já a estimativa de produtividade foi revista para baixo, caindo 1,63% e ficando em 102,10 sacas por hectare. “A redução foi pautada pelos impactos da escassez das chuvas que vem ocorrendo desde o mês de abril de 2022 nas lavouras do estado, principalmente no que tange as áreas que foram semeadas após a janela ideal de plantio”. Na contabilização da produção final, levando em conta este aumento de área e a redução de produtividade, o Imea espera que o Mato Grosso colha 39,31 milhões de toneladas, índice 0,49% menor do que o estimado em maio de 2022.

