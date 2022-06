No Brasil, a produção de soja está em queda, enquanto Mato Grosso aumenta o volume produzido. A informação é da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que a divulgou, na quinta-feira (9), por meio de um boletim de estimativa de safra.

Segundo a Conab, o Brasil cultivou 39,95 milhões de hectares (mi/ha) de soja na safra 2020/21, e na safra em curso, 40,98 mi/ha com expansão de área de 4,6%. Esse incremento não se reverterá em mais grãos, em razão da queda na produtividade.

No ano agrícola anterior, a média da produtividade nacional foi de 3.525 sacas por hectare, e no atual, 3.032. O documento da Conab aponta que a produção brasileira de soja terá redução de 10,1%, devendo cair de 138,15 milhões de toneladas (mi/t) para 124,26 mi/t.

Em Mato Grosso, a área cultivada em soja é de 10,90 mi/ha, superando em 4,1% a anterior, de 10,47 mi/ha. A produtividade da leguminosa mato-grossense esperada é de 3.735 sacas por hectare e aumenta 7,2%, no comparativo com o ano agrícola anterior que registrou 3.485 sacas por hectare.

A lavoura da soja está presente em praticamente todos os municípios de Mato Grosso, com destaque para Sorriso, Sapezal, Campo Novo do Parecis, Diamantino, Nova Ubiratã, Nova Mutum, Campo Verde, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Campos de Júlio, Itiquira, Paranatinga, Parecis, Diamantino, Nova Ubiratã, Nova Mutum, Campo Verde, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Campos de Júlio, Itiquira, Paranatinga, Querência, Canarana, Brasnorte, Ipiranga do Norte, Tapurah, São Félix do Araguaia, Porto dos Gaúchos, Sinop, Gaúcha do Norte, Santa Rita do Trivelato e Alto Taquari.

A cadeia produtiva da soja é o carro-chefe da economia estadual e inclui indústrias de esmagamento e envasamento de óleo, com polos industriais em Sorriso, Sinop, Rondonópolis, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Primavera do Leste.

O complexo soja, que inclui a leguminosa in natura e o farelo de soja, é o principal item da pauta de exportação de Mato Grosso, e em razão desse volume de produção, a Rumo Logística opera em Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), na Ferrovia Senador Vicente Vuolo, o maior terminal ferroviário de cargas agrícolas da América Latina, onde são embarcadas commodities para o porto de Santos

.ESTADOS – O segundo maior produtor estadual de soja é Goiás, com 16,03 mi/t.

Em ordem decrescente, Paraná, com 12,25 mi/t; Rio Grande do Sul, com 9,11 mi/t; e Mato Grosso do Sul, com 8,8 mi/t.