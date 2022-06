O Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), oferece 120 vagas de emprego para auxiliar e operador de Análises no Mato Grosso. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter mais de 18 anos e residir em Sapezal. Os selecionados atuarão nos laboratórios de inspeção de fibra de algodão, recebendo treinamento sobre as atividades e uso dos sistemas, logo, não há necessidade de experiência na área.

"O valor e a negociação da produção de algodão são impactados diretamente pela qualidade da fibra e o Bureau Veritas atua há 14 anos neste mercado, classificando 85% da produção de algodão do Mato Grosso. Além de utilizar os melhores testes HVI do mercado, nossos laboratórios seguem rígidos protocolos e garantem agilidade, transparência e análise assertiva das fibras inspecionadas.”, afirma Guilherme Cauduro, diretor de Agronegócios, Food & Commodities do Bureau Veritas.

Os contratos são temporários e incluem benefícios como vale-alimentação e transporte. Os colaboradores que se destacarem poderão ser convidados a trabalhar em outros projetos pontuais da divisão de Agronegócios e terão prioridade para a temporada 2023.

Além de Sapezal, o Bureau Veritas também possui laboratórios em Campo Novo do Parecis, Sorriso e Rondonópolis. Gerenciadas pela Kuhlmann, empresa do Grupo, as unidades inspecionam mais de 60 mil amostras diariamente com equipamentos de alta precisão, garantindo a confiabilidade dos resultados e certificação das características intrínsecas do produto.

As operações seguem protocolos e procedimentos do States Department of Agriculture (USDA), The International Cotton Association (ICA Liverpool), Bremen Cotton Association e Bremen Faserinstitut. No Brasil, o Bureau Veritas participa do programa Standard Brasil HVI–SBHVI gerenciado pela Associação Brasileira de Produtores de Algodão (Abrapa).

Para candidatar-se, basta enviar e-mail para [email protected]