Agronegócios 22/06/2022 08:50 Paranaita: Participantes do Mulheres em Campo organizam feiras juninas Foto: Divulgação Participantes do Programa Mulheres em Campo estão aproveitando as festividades de São João para fazer feiras temáticas. Nas comunidades Terceira Sul e Sombra da Manhã em Paranaíta, as feiras deram início ao mês de junho com direito a bandeirolas, fogueira e comida típica. O tema atraiu mais clientes e contribuiu para as vendas dos produtos A estudante Letícia de Campos Euflauzino vendeu tudo o que levou para comercializar: desde os produtos que vieram do sítio da família como alface e peixe, até espetinho, água e refrigerante. “Não voltei com nada pra casa, por isso, pra mim as vendas foram maravilhosas”, afirma. Ela trabalha junto com o pai em um pequeno comércio e considera que o Mulheres em Campo tenha aberto a sua mente. “Nós estamos empreendendo e com o programa vimos que ainda temos muito o que aprender. Fiquei muito feliz em participar e indico para as que ainda não fizeram, que se inscrevam”. O programa Mulheres em Campo visa desenvolver competências de empreendedorismo e gestão, visando ao desenvolvimento pessoal e da propriedade rural. São cinco módulos, sendo encerrados com uma feira de produtos para que as participantes possam comercializar e exercer a teoria aprendida. A instrutora credenciada ao Senar-MT, Clessir Facchin, está há seis anos no programa. Para ela, foi muito gratificante ver as participantes comercializando todos os seus produtos. “Eu me surpreendi ao ver o quão bem elas conseguiram vender. Muitas venderam todo o estoque de pastéis e espetinhos, essas foram umas das melhores feiras que já participei”, destaca. Ao longo de 2022, estão previstos mais de 360 módulos do Programa Mulheres em Campo. As interessadas devem entrar em contato com o Sindicato Rural que atende o seu município para verificar as turmas disponíveis.

