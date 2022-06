Agronegócios 24/06/2022 11:38 Indea capacita servidores para padronizar atendimento e fiscalizações em MT O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) promove, de 20 de junho a 22 de julho, uma jornada de desenvolvimento para capacitação de 418 agentes fiscais de defesa agropecuária das 139 unidades da autarquia no Estado. Ao todo serão capacitadas cinco turmas, no auditório Licínio Monteiro, da Assembleia Legislativa. De acordo com o diretor técnico do Indea, Renan Tomazele, há muitos anos não havia um treinamento de nivelamento das equipes. “Foi uma decisão da gestão para que possamos padronizar o atendimento aos produtores e também as fiscalizações. O mesmo tratamento dispensado ao produtor rural em Alta Floresta seja o mesmo que em Rondonópolis, por exemplo. Esta jornada de treinamento estava no planejamento da atual gestão para melhorar nosso atendimento ao cidadão”. O treinamento é realizado pelo Indea e tem apoio financeiro do Fundo Emergencial de Saúde Anima (FESA) e também do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Voltar + Agronegócios