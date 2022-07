Agronegócios 04/07/2022 06:23 Mercado de suínos volta a subir e registra aumento de 22% em MT Após um período de crise, os produtores criaram um sistema de bolsa que permite a comercialização direta. Foto: Divulgação/Acrismat O mercado da suinocultura voltou a subir e registrou um aumento de 22% em Mato Grosso. Os dados são de um levantamento realizado no final de maio até, essa quinta-feira (30), pela Associação dos Criadores de Suínos (Acrismat). Após enfrentar um período de crise, o mercados de suínos voltou a ser vantajoso. Os produtores criaram um sistema de bolsa que permite a comercialização direta por meio de uma reunião que ocorre semanalmente. Toda semana produtores e compradores de suínos negociam abertamente os preços do animal vivo e da carcaça. Por tudo isso, a Acrismat vai lançar nas próximas semanas uma central de negócios para suinocultores no estado. O objetivo é representar, defender e incentivar o desenvolvimento das atividades econômicas na cadeia da suinocultura, além de melhorar a competitividade e a rentabilidade dos associados. De acordo com o presidente da Acrismat, a central de negócios surgiu na tentativa de diminuir os custos dos insumos e possibilitar a realização de compras coletivas, dando maior poder de negociação aos associados na hora de fechar negócio com os fornecedores.

