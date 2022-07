As exportações mato-grossenses do agronegócio somaram US$ 13,94 bilhões nos primeiros cinco meses desse ano, um novo recorde ao comércio exterior local. Mais uma vez, se destacam os embarques do complexo soja, cujo faturamento representa 77,24% da pauta estadual.

Dados da Secretaria de Comércio de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa), de janeiro a maio, o Estado registrou ganho de 31,88% na comparação anual, já que no mesmo momento do ano passado o saldo era de US$ 10,57 bilhões.

Com o avanço, a pauta agro de Mato Grosso representa 21,91% do total faturado pelo País, em maio. Considerando apenas o mês de maio, as exportações somaram US$ 3,38 – novo recorde -, alta anual de 28% sobre os US$ 2,64 bilhões faturados em maio do ano passado.

Conforme o Mapa, o complexo soja foi responsável por mais de 77% do faturamento estadual da pauta agro, seguido por algodão, representando 8,59%, carne com 7,95% e o milho, 5%. No ranking nacional, a liderança segue com Mato Grosso.

O segundo maior exportador foi São Paulo com receita acumulada de US$ 9,34 bilhões e o Paraná, US$ 6,65 bilhões. No País, as exportações do agro, em maio de 2022, tiveram alta de 14,2% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O aumento do valor foi causado pela elevação nos preços médios de exportação dos produtos agropecuários brasileiros. O volume de produtos exportados teve uma queda de 12,6% em maio, na comparação com maio de 2021.

A redução de volume exportado pode ser explicada em função, principalmente, da diminuição das exportações de soja em grão, que apresentaram queda de 4,3 milhões de toneladas em maio de 2022 frente a maio de 2021.

A participação relativa do setor nas exportações totais brasileiras alcançou 51% em maio. Nos cinco primeiros meses de 2022, as exportações brasileiras do agronegócio somaram US$ 63,62 bilhões (+29%), valor histórico para o período.

O recorde anterior para o período (de janeiro a maio) foi em 2021, quando as exportações registraram US$ 49,33 bilhões.

Os cinco maiores setores exportadores do agronegócio foram: complexo soja (53,9% de participação), carnes (14,8% de participação), produtos florestais (10,4% de participação), complexo sucroalcooleiro (4,4% de participação) e café (4,2% de participação).