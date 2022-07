Equipamento é importante para contagem de rebanho, identificação de plantas e mapeamento de propriedades

A fiscalização do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea) foi reforçada com a aquisição de mais cinco drones. Os equipamentos foram entregues ao órgão nesta sexta-feira (08.07). Ao todo serão 9 equipamentos que vão auxiliar na fiscalização da área de fronteira com a Bolívia e nas divisas de Mato Grosso com Rondônia, Pará, Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul.

O uso de drone será importante para contagem de rebanho, identificação de plantas, monitoramento das divisas e fronteira, mapeamento de propriedades dentre outras funções com imagens em 3D, panorâmicas e de alta definição.

Além disso, o equipamento pode ser utilizado em ações de inteligência, como a que o Indea avistou em fevereiro deste ano, quando uma boiada boliviana ingressou clandestinamente em Mato Grosso.

Os fiscais avisaram as forças de segurança que deram apoio na apreensão dos 68 animais, que foram abatidos por riscos sanitários. O trânsito internacional de animais tem protocolos específicos, que não foram obedecidos.

O coordenador de Fiscalização e de Julgamento de Processos no Indea, Márcio Adélio de Carvalho, explica que as ações de vigilância do Indea só tendem a evoluir quando Mato Grosso obter novo status sanitário livre de febre aftosa sem vacinação. Essa é a meta de 15 estados brasileiros até 2024.

“No mês passado, fizemos a qualificação de 45 servidores das regionais que ficam nas regiões de fronteira e divisas para aprender a operar o equipamento. Ao todo foram três dias de treinamento”.